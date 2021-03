In hoger beroep drie maanden cel voor bedreigen Wilders

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdag een 63-jarige man uit Hoensbroek veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens het uiten van dreigementen tegen Geert Wilders. Tijdens een verkiezingstournee van Wilders twee jaar geleden in Heerlen liet de man zich ontvallen dat hij de PVV-leider zijn kop in zou slaan. De rechtbank in Maastricht sprak de man bijna twee jaar geleden nog vrij.