Rijk helpt museum met 2,5 miljoen alsnog aan Constable

Rijksmuseum Twenthe kan John Constables schilderij A View of Hampstead Heath: Child’s Hill, Harrow in the Distance alsnog aan de muur hangen als deel van de eigen collectie. Het museum in Enschede wilde het schilderij van de Britse landschapsschilder (1776-1837) eerder kopen, maar internetcriminelen gingen er toen met het aankoopbedrag vandoor. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven heeft de aankoop nu met 2,5 miljoen euro toch mogelijk gemaakt, blijkt uit een brief van de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer.