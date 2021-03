Grote ingreep bij IBM Nederland kost honderden banen

Technologiebedrijf IBM schrapt in Nederland naar verwachting bijna de helft van de 2200 banen. Voor 560 personeelsleden zou geen plaats meer zijn in de organisatie. Daarnaast worden nog eens 430 man ‘verschoven’ naar een nieuwe afsplitsing van IBM, onder de naam ‘NewCo’, aldus bronnen tegen het ANP. Vakbond CNV was eerder al door IBM geïnformeerd over de ingrepen.