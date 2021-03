Statenvragen over handelen Limburgse ex-gedeputeerde Vrehen

De fracties van GroenLinks en D66 in de Limburgse Staten willen opheldering van het provinciebestuur over het vermeende laakbare handelen van de voormalige Limburgse CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Volgens GroenLinks gaan de integriteitskwesties rondom het provinciebestuur in Limburg intussen alle perken te buiten. Beide fracties hebben vragen gesteld over het handelen van Vrehen als directeur van de mede door de provincie gesubsidieerde stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen IKL.