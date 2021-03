Laatste jaar voor insecticide dat bijen doodt

Bekende gewasbeschermingsmiddelen met daarin de werkzame stof imidacloprid mogen vanaf 2022 niet meer in Nederland worden gebruikt. Het insecticide is dodelijk voor bijen en hommels en daarom al enkele jaren vrijwel helemaal verboden in heel Europa. Toch is er nog zeker één middel op de markt dat de neonicotinoïde wel bevat. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft dinsdag bepaald dat de fabrikant dit middel niet meteen van de markt hoeft te halen, omdat het middel bij de toelating jaren geleden wel voldeed aan de toen geldende Europese veiligheidsnormen.