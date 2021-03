Vijf mensen zijn dinsdag door de politie opgepakt vanwege vernielingen en brandstichting in 2019 en 2020 in het Friese Stiens en Vrouwenparochie. Het gaat om drie mannen van 51, 21 en 19 jaar en om een vrouw van 49 jaar uit Stiens. De vijfde verdachte is minderjarig en komt uit de gemeente Opsterland.