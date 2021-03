Commissie Schots parlement vindt dat premier faalde en misleidde

Een onderzoekscommissie van het Schotse parlement oordeelt in meerderheid dat premier Nicola Sturgeon „foute en misleidende informatie” heeft gegeven over een ontmoeting die ze in april 2018 had met haar voorganger Alex Salmond die onder vuur lag over vermeende misdragingen jegens vrouwen. Sturgeons regering heeft in de zaak rond Salmonds vermeend seksueel wangedrag volgens de commissie ook ernstige fouten gemaakt in het onderzoek.