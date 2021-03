Staatsbosbeheer plant zeer zeldzaam bos aan langs de Waal

Staatsbosbeheer gaat in natuurgebied Gelderse Poort tussen Arnhem en Nijmegen een voor Nederland zeer zeldzaam bos aanplanten. Het gaat om hardhoutooibos, dat in Nederland maar op drie plekken voorkomt. Het aanplanten van het bos is onderdeel van een natuurprogramma langs de grote rivieren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).