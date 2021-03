‘WeWork verliest miljarden door corona en mikt op beursgang’

De verhuurder van kantoorruimten WeWork leed vorig jaar een verlies van 3,2 miljard dollar doordat het zijn deelwerkplekken over de hele wereld moest sluiten vanwege de coronapandemie. Dat onthulde de onderneming in een poging om 1 miljard dollar aan nieuwe investeringen en een beursnotering te krijgen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.