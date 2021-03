Telecomconcern KPN onderuit op rood Damrak

Het aandeel KPN ging dinsdag onderuit op de Amsterdamse beurs. Het telecomconcern kondigde een samenwerking aan met pensioenfonds ABP voor de verdere verspreiding van het glasvezelnet. Volgens marktkenners is een mogelijke overname van KPN door een consortium van investeerders, waaronder ABP, daarmee van de baan. Beleggers verwerkten daarnaast de verlenging van de lockdown in Duitsland, de grootste economie van de eurozone. Ook werd uitgekeken naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell en minister van Financiën Janet Yellen later op de dag zullen afleggen voor het Amerikaanse Congres.