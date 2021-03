Verlenging Duitse lockdown drukt stemming op beurzen

De verlenging van de lockdown in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, drukt dinsdag naar verwachting de stemming op de Europese aandelenbeurzen. Het stijgende aantal coronabesmettingen in grote Europese landen als Duitsland, Italië en Frankrijk zorgde maandag al voor flinke koersverliezen in de luchtvaartsector en bij andere bedrijven die worden getroffen door de coronamaatregelen. Beleggers kijken daarnaast uit naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell en minister van Financiën Janet Yellen later op de dag zullen afleggen voor het Congres.