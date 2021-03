Coronamaatregelen zitten opbrengsten Hornbach Nederland dwars

Bouwmarktketen Hornbach heeft in Nederland veel last gehad van de lockdownmaatregelen. Dat de winkels op 15 december dicht moesten, drukte de omzet in het slotkwartaal van het gebroken boekjaar. Daarmee werden de goede prestaties van de eerste drie kwartalen volgens algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland volledig tenietgedaan.