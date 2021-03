Chinese beurzen dalen na sancties westerse landen

De Chinese aandelenbeurzen verloren dinsdag terrein. De sancties die door de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn opgelegd tegen het land vanwege de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang, zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Andere beurzen in de Aziatische regio lieten eveneens verliezen zien. Vooral de transportbedrijven en reissector stonden onder druk door de verlenging van de lockdownmaatregelen in veel Europese landen.