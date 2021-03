Luchtvrachtcongres over vervoer coronavaccins van start

Een virtueel congres over luchtvracht gaat dinsdag over het vervoer van coronavaccins. Onder meer de Amerikaanse vaccinmaker Pfizer, mensenrechtenorganisatie UNICEF en luchtvaartmaatschappij Air France-KLM zijn vertegenwoordigd op de Air Freight Conference. Tijdens het congres wordt onder meer gesproken over wie verantwoordelijk is voor de distributie van coronavaccins naar ontwikkelingslanden.