Bitcoinbedrijf en DNB voor rechter om ‘te strenge’ regels

Bitcoinbedrijf Bitonic wil van de rechter weten of toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) met zijn cryptoregels te streng is voor aanbieders van digitale munten. Bitonic meent dat de eisen die DNB stelt in strijd zijn met de privacyregels. De zaak dient later op dinsdag bij de bestuursrechter in Rotterdam.