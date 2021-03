Jury voor George Floyd-proces vrijwel compleet

De jury voor de rechtszaak tegen de Amerikaanse agenten die terechtstaan voor de dood van de zwarte arrestant George Floyd is bijna compleet. Twaalf juryleden en twee plaatsvervangers zijn na een grondige screening en ondervraging geselecteerd. Zij moeten een oordeel geven over de schuldvraag. De rechter wil nog één plaatsvervanger aanwijzen om de plaats van eventuele uitvallers in te nemen.