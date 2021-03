Voormalig Aegon-topman Alex Wynaendts wordt bestuurder bij taxibedrijf en maaltijdbezorger Uber. Wynaendts, die vorig jaar na elf jaar vertrok als hoogste baas van de verzekeraar, was al commissaris bij Uber Payments, een Nederlandse dochter van Uber die alle betalingen in Europa verwerkt. Zijn nieuwe functie als bestuurder bij Uber is vergelijkbaar met een commissariaat.