Eerste tweet ooit levert bijna 2,5 miljoen euro op

Een tweet van Twitter-topman Jack Dorsey heeft 2,9 miljoen dollar opgeleverd, een kleine 2,5 miljoen euro. Dorsey verkocht het eerste bericht dat ooit op het sociale medium werd geplaatst als een NFT, een digitaal object dat voorzien is van een echtheidscertificaat en een handtekening. Het bericht met de tekst ‘just setting up my twttr’ is nu eigendom van een in Maleisië gevestigde zakenman. Dorsey wil de opbrengst van het bericht aan mensen in Afrika schenken die door het coronavirus getroffen zijn.