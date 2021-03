Veel vraag naar vastelastenregeling, aanvraagperiode verlengd

Veel bedrijven hebben de afgelopen maand een vergoeding voor hun vaste lasten in het eerste kwartaal aangevraagd. Sinds 15 februari is het loket voor de nieuwe ronde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open, en bijna 80.000 bedrijven klopten daar al aan, meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). Ondernemers met omzetverlies krijgen meer dan twee weken langer de tijd om de tegemoetkoming aan te vragen: het loket sluit pas op 18 mei, in plaats van op 30 april.