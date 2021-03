Werkstraf geëist tegen agent wegens slaan verdachte met wapenstok

Voor de rechtbank in Den Bosch is tegen een agent een werkstraf van 240 uur geëist en een celstraf van 90 dagen, waarvan 89 voorwaardelijk. De 52-jarige agent sloeg in januari vorig jaar bij een aanhouding in Eindhoven met zijn wapenstok hard op het hoofd van een 21-jarige verdachte man, die een schedelbreuk opliep. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend.