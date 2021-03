Burgemeesters missen vaccinaties in discussie versoepelingen

Niet alleen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, maar ook de hoeveelheid vaccinaties moet meetellen in het wel of niet verlengen van coronamaatregelen. Dat vinden burgemeesters in het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. „Niet alleen de besmettingen, maar ook de vaccinatiegraad neemt toe. Dat laatste cijfer is juist heel positief”, zegt voorzitter Hubert Bruls van het beraad en tevens burgemeester van Nijmegen voorafgaand aan de vergadering.