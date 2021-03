Kroongetuige over Taghi: Kleine wilde me opruimen

Kroongetuige Nabil B. besloot met justitie te gaan praten toen hij steeds meer geluiden hoorde dat Ridouan Taghi hem wilde vermoorden. Hij hoorde onder meer van zijn vroegere vriend Mohamed R. en later van diens broer Saïd R. dat hij zijn leven niet meer zeker was. „Saïd maakte letterlijk de beweging dat die Kleine me wilde opruimen”, zei B. ‘Kleine’ is de bijnaam van Taghi.