Bundesbank: sterke krimp Duitse economie door lockdowns

De Duitse economie zal in het eerste kwartaal van dit jaar waarschijnlijk een sterke krimp laten zien. Dat komt vooral omdat de dienstensector, met daarin onder andere horeca en toerisme, geraakt blijven worden door de strenge coronamaatregelen. Daarbij komt ook dat in de bouwsector van de grootste economie van Europa sprake is van vertraging, aldus de Bundesbank.