DNB: Nederland moet meer doen om klimaatverandering tegen te gaan

Nederland moet meer doen om de economie te vergroenen want het huidige klimaatbeleid volstaat niet om aan de klimaatdoelen te voldoen. Daarop hamert De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn jaarverslag. Volgens de toezichthouder is het tegengaan van klimaatverandering de „grootste uitdaging” voor Nederland in de nasleep van de coronacrisis.