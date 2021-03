Tekening Van Doesburg blijkt enig overgebleven maquette

Een vermeende tekening van Theo van Doesburg (1883-1931), oprichter van kunsttijdschift en kunstbeweging De Stijl, blijkt een hele maquette te zijn. Het is zelfs de enige overgebleven interieurmaquette van zijn hand. Het is een ontwerp uit 1926 voor het amusementspaleis Aubette in Straatsburg, een van de belangrijke architectuurprojecten van De Stijl.