Klacht Navalni afgewezen door Russische militaire rechtbank

Een militaire rechtbank in de Russische hoofdstad Moskou heeft een klacht afgewezen van oppositieleider Aleksej Navalni. De Kremlincriticus had de autoriteiten ervan beschuldigd dat die niets hebben gedaan om de waarheid over zijn vergiftiging in augustus boven tafel te krijgen. Volgens velen, inclusief Navalni, zitten de Russische veiligheidsdiensten achter die vergiftiging, op bevel van president Vladimir Poetin.