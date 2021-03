Chipbedrijven bezorgen AEX kleine winst, Turkse beurs keldert

De Amsterdamse AEX-index won maandag licht terrein onder aanvoering van de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI. De luchtvaartsector stond daarentegen onder druk door de vrees voor nieuwe lockdowns in veel Europese landen. Ook hielden beleggers de koersval van de Turkse lira en de duikeling van de beurs in Istanbul in de gaten, na het verrassende ontslag van de Turkse centralebankpresident.