Amsterdam zet voor komend jaar nog nieuw uit te voeren bouwprojecten in de wacht. Dit om kosten te besparen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om in totaal acht projecten in de groeigebieden Amstel III en ArenApoort in Zuidoost. Volgens een woordvoerster van wethouder Marieke van Doorninck gaat 90 procent van de bouwprojecten gewoon door, reageert ze na berichtgeving hierover bij BNR.