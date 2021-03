Vlindertellers op pad met een app

De Vlinderstichting lanceert een nieuwe app waarmee vlindertellers kunnen doorgeven hoeveel en welke vlinders ze tegenkomen tijdens een kwartiertje wandelen. De app ButterflyCount houdt bij waar de teller precies loopt. De verzamelde gegevens worden in heel Europa in natuurdatabanken bijgehouden en geanalyseerd. De vlinderbeschermers hopen zo een completer beeld te krijgen van hoe het in Europa met de beestjes gaat.