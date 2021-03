Arnhem stemt tegen afvalbeleid in de stad

Een meerderheid van de Arnhemmers (53,4 procent) wil weer gewone, grote vuilniszakken van 60 liter gebruiken. Die willen ze kunnen storten in afvalcontainers die gewoon open zijn. De Arnhemmers zijn niet te spreken over het huidige afvalbeleid, waarbij ze kleine restafvalzakken kunnen weggooien in containers die alleen open gaan met een adresgebonden pasje. Dat blijkt maandag uit de uitslag van een referendum over het afvalbeleid, dat Arnhem vorige week tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer organiseerde.