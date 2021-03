Premier en koning België herdenken aanslagen van 5 jaar geleden

Op de Belgische nationale luchthaven bij Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek is kort na elkaar een herdenkingsplechtigheid gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terreuraanslagen vijf jaar geleden. Koning Filip, koningin Mathilde en premier Alexander De Croo waren aanwezig bij de vanwege corona korte en in kleine kring gehouden herdenking. Door de aanslagen vielen in totaal 32 doden en 340 gewonden. Ook drie aanslagplegers overleefden hun terreurdaad niet.