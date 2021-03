Bij aanvang van het monsterproces Marengo protesteert een groepje mannen met T-shirts waaruit blijkt dat ze geen vertrouwen hebben in een eerlijk proces. De mannen lopen rond bij het Justitieel Complex Schiphol, waar journalisten in een persruimte de zitting volgen via een videoverbinding met de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.