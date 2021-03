Europese banken onder druk na koersval Turkse lira

De banken stonden maandag onder druk op de Europese aandelenbeurzen. Vooral de financiële concerns die veel activiteiten hebben in Turkije werden van de hand gedaan door de koersval van de Turkse lira en de forse verliezen op de aandelenbeurs in Istanbul. Analisten van de Franse bank Société Générale waarschuwden voor een nieuwe valutacrisis in Turkije en riepen investeerders op om hun posities in Turkse aandelen af te bouwen.