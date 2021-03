Extreme beveiliging voor Marengo rond gerechtsbunker in Amsterdam

De gerechtsbunker in Amsterdam is op de eerste dag van het monsterproces Marengo zwaarder beveiligd dan ooit. Politiewagens staan op het parkeerdek op het dak van de nabijgelegen MediaMarkt en dat is uitzonderlijk. In de lucht cirkelt een drone en op straat bevinden zich zwaarbewapende leden van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT).