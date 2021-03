Coronavaccin AstraZeneca voor 79 procent effectief in studie VS

Het coronavaccin van AstraZeneca is volgens een studie in de Verenigde Staten voor 79 procent effectief bij het voorkomen van ziekte. De farmaceut publiceerde maandag de eerste resultaten van het onderzoek waar zo’n 30.000 proefpersonen aan meededen. Het middel was volgens die gegevens 100 procent effectief bij het voorkomen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen.