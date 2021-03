Obligatierentes en Turkse lira centraal op Europese beurzen

Beleggers op het Damrak houden maandag de blik vooral gericht op de rentes op de obligatiemarkten en de koersval van de Turkse lira. De oplopende marktrentes zorgen ervoor dat investeerders hun aandelenbeleggingen tegen het licht houden. Daarnaast zorgt het stijgende aantal coronagevallen in veel Europese landen voor vrees voor nieuwe lockdowns en onzekerheid over buitenlandse vakantiereizen in de voor de reissector belangrijke zomermaanden.