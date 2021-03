Nikkei onderuit door koersverliezen Japanse automakers

De grote Japanse autofabrikanten gingen maandag in de uitverkoop op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers vrezen dat de brand in de chipfabriek van Renesas zal zorgen voor een verder tekort aan computerchips in de autosector. Ook de forse koersval van de Turkse lira die volgde op het ontslag van de baas van de centrale bank van Turkije, zorgde voor een negatieve stemming op de beursvloeren. De Turkse lira was in de zoektocht naar hogere rendementen vooral bij Japanse particuliere beleggers een populaire belegging.