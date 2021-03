Chinees proces tegen tweede ‘spion’ uit Canada begonnen

Een Chinese rechtbank is volgens een Canadese diplomaat maandag begonnen met het proces tegen de Canadese oud-diplomaat Michael Kovrig, die wordt verdacht van spionage. „We zijn erg bezorgd door het gebrek aan toegang en het gebrek aan transparantie in de juridische procedure”, zei zaakgelastigde Jim Nickel van de Canadese ambassade in Peking, nadat hem toegang tot de rechtbank was ontzegd.