Topman vanHaren: uitblijven versoepelingen zwaar teleurstellend

Zwaar teleurstellend, zo noemt Krein Bons, de topman van vanHaren en bestuurslid van branchevereniging InRetail het dat het kabinet nog geen ruimte ziet om de coronamaatregelen te versoepelen. Hij zei dat zondagavond in Nieuwsuur. „Helemaal omdat we al heel lang in gesprek zijn en er een fantastisch mooie routekaart ligt om de winkels open te doen.”