Politie en betogers slaags in Bristol

Betogers zijn slaags geraakt met de politie tijdens een demonstratie in de stad Bristol in het zuidwesten van Engeland. Duizenden actievoerders protesteerden tegen een wetsvoorstel over het geven van meer bevoegdheden aan de politie bij niet gewelddadige demonstraties. Verschillende agenten raakten gewond, zeker twee van hen liepen ernstige verwondingen op.