Politie houdt ruim 150 mensen aan tijdens demonstratie Amsterdam

Bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam zijn zondag ruim 150 mensen aangehouden. Dat meldt de politie zondagavond. Het merendeel is opgepakt op basis van artikel 2.2. van de APV, wat betekent het verstoren van de openbare orde. De autoriteiten lieten voor de zoveelste dag de demonstratie op het Museumplein ontbinden nadat eerder een noodbevel was ingesteld. De mobiele eenheid heeft bijna alle aanwezigen van het plein verdreven en heeft daarbij ook een waterkanon ingezet.