Merkel wil lockdown voortzetten in april

Het is nog te vroeg om de maatregelen tegen het coronavirus in Duitsland te versoepelen, vindt bondskanselier Angela Merkel. Bij vorig overleg met de leiders van de deelstaten werd de lockdown verlengd tot 28 maart, met versoepelingen in het vooruitzicht als het aantal besmettingen zou dalen. Maandagmiddag volgt nieuw beraad, waarbij Merkels inzet is de maatregelen te verlengen tot een nader te bepalen datum in april, melden Duitse media.