Wetenschappers hebben in het laboratorium van de universiteit van Luik een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Dat meldt de Belgische krant Le Soir. Het gaat om de variant B.1.214 of ‘Spike Insertion’. Bij ongeveer 4 procent van alle besmettingen in België zou het om deze variant gaan. De wetenschappers vinden de variant niet verontrustend.