Migratie centraal bij bezoek Italiaanse minister aan Libië

Voor het eerst sinds het aantreden van de nationale regering in Libië heeft een Europese bewindsman het land bezocht. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio sprak zondag in de hoofdstad Tripoli met interim-premier Abdul-Hamid Dbeibeh over migratie en de herstart van de economische samenwerking tussen de twee landen. Ook voor olie en gas was een rol weggelegd.