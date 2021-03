Beurswaakhond VS verplicht klimaatresolutie bij twee olieconcerns

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft energieconcerns ConocoPhillips en Occidental Petroleum opgedragen om de aandeelhouders te laten stemmen over nieuwe emissiedoelstellingen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times, onder verwijzing naar een brief die de SEC aan ConocoPhillips heeft gestuurd. Volgens de activistische belegger Follow This, die het punt inbracht, is sprake van een omslagpunt.