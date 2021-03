Franse tak IKEA en oud-bestuurders voor rechter om spionage

De Franse tak van IKEA en diverse voormalige topmensen van het bedrijf moeten maandag voor de rechter verschijnen wegens spionage. Justitie beschuldigt het bedrijf ervan dat het „een spionagesysteem” runde om privégegevens over medewerkers en sollicitanten te verzamelen. Volgens de Franse aanklagers schakelde het meubelbedrijf privédetectives in. Ook vier politiemensen moeten voor de rechtbank in Versailles verschijnen. Zij worden ervan verdacht dat ze vertrouwelijke informatie doorspeelden aan het bedrijf.