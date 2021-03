Blik beleggers gericht op rente en corona

De komende beursweek blijft de aandacht van beleggers uitgaan naar de ontwikkelingen rond de obligatierentes en de coronacrisis. De oplopende rentes zorgden afgelopen tijd voor enige nervositeit op de financiële markten, al zagen centrale banken over het algemeen nog geen reden om veel aan hun beleid te morrelen. Met het oplopende aantal coronabesmettingen in veel landen worden mogelijk maatregelen weer aangescherpt, wat het economisch herstel in de weg kan zitten.