Berliner Philharmoniker opent reeks Duitse proefevenementen

Duitsland experimenteert net als Nederland met het organiseren van ‘coronaproof’ culturele evenementen. De Berliner Philharmoniker, het beroemde philharmonisch orkest van Berlijn, trad zaterdagavond voor het eerst in maanden op voor een relatief groot publiek van zo’n duizend bezoekers. Een negatieve coronatest was een voorwaarde om binnen te komen in de Berliner Philharmonie, het goudkleurige concertgebouw aan de rand van stadspark Tiergarten.