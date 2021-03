Deens bedrijf steekt miljard in waterstofproductie Suriname

Het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) gaat 1,2 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) investeren in de bouw van een grote waterstofcentrale in Suriname. De verwachting is dat dit project minstens zeshonderd banen voor Suriname oplevert, bleek zaterdag bij een persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo.