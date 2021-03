‘Makelaars moeten verkoop van huizen verantwoorden’

Makelaars zouden net als woningcorporaties inzicht moeten geven in hoe huizen verkocht zijn. Dat doen de corporaties met een zogeheten algemene verantwoording, een lijst met redenen waarom een bepaalde woning wordt toegewezen. Daartoe roept makelaarsvereniging VBO op, in een reactie op berichtgeving van dagblad Trouw over verboden afspraken in de makelaardij over de verkoop van huizen.